Футбол
Bookmaker-ratings.ruЖенская сборная России уступила Нидерландам в отборе на Евро-2021
В рамках отбора на Евро-2021 между собой сыграли сборные Нидерландов и России. Поединок в Эйндховене завершился победой хозяев поля. Судьбу встречи решили точные удары Даниэлы ван де Донк и Вивианны Медемы.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 18:33, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Российская газета 12:16
Экономика
Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
РБК 17:00
Армия и оружие
Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке
«Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.
Rambler News Service 13:09
Авто
Haval запускает в России собственную программу кредитования
Letnews.ru 02:47
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro вчера в 05:11
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Происшествия
Сбербанк заявил об утечке данных пяти тысяч клиентов
В Сбербанке утверждают, что сотрудник, совершивший преступление, продал в общей сложности пять тысяч учетных записей кредитных карт.
Snob.ru вчера в 16:56
Политика
В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа
Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
РИА Новости 17:22
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru вчера в 15:30
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Космос
Жизнь? На спутнике Сатурна отыскали органические молекулы
Ученые пишут, что вещества из ядра Энцелада, смешиваясь с водой из обширного подповерхностного океана, попадают в космос через гидротермальные разломы в виде водяного пара и брызг.
Android-robot.com вчера в 05:02
Происшествия
В Германии разбился американский истребитель
В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
РИА Новости 11:46
Футбол
Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 13:46
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Игры
ЕА назвала системные требования Star Wars Jedi: Fallen Order
ЕА на странице Star Wars Jedi: Fallen Order в Origin опубликовала системные требования сюжетного боевика.
Игромания.ру 18:28
Происшествия
В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки
Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
Байкал-Daily 05:49
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Космос
Ученые увидят планеты с земной атмосферой через десятилетие
Замдиректора Института физики твердого тела РАН, профессор Эдуард Девятов уточнил, что на планетах с атмосферой крайне сложно что-либо рассмотреть.
Телеканал 360° 09:16
Политика
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Рамблер 13:32
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Происшествия
Против судьи из Анапы возбудили дело о взятке на 64 млн рублей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Деловая газета. Юг 09:07
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36