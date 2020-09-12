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REGNUM
REGNUM

«Женский марш» завершился в центре Минска

Минск, 12 сентября 2020, 18:37 — REGNUM На площади Победы в центре Минска завершился «женский марш». Об этом сообщает в субботу, 12 сентября, TUT.BY.В источнике
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Известия

В Минске завершился несогласованный женский марш

Известиявчера в 13:44
РИА Новости

В Минске задержали участниц акции протеста

РИА Новостивчера в 08:49
Газета.Ru

В Минске задержаны десятки участниц женского марша

Газета.Ruвчера в 12:13
ТАСС

В Минске завершился «женский марш»

ТАССвчера в 11:14
РБК

На женском марше в Минске начались задержания

РБКвчера в 09:30
Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Интерфаксвчера в 13:32
RT на русском

В Минске ОМОН провёл задержания на «Женском марше»

RT на русскомвчера в 08:35

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Курс доллара снизился до 74,90 рубля

Москва, 11 сентября 2020, 13:41 — REGNUM На исходе рабочей недели рублю удается теснить американский доллар и поддерживать статус-кво в паре с евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM11 сентября в 06:41

Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.
Lenta.ruвчера в 04:16
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