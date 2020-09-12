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REGNUM
REGNUM

«Женский марш» завершился в центре Минска

Минск, 12 сентября 2020, 18:37 — REGNUM На площади Победы в центре Минска завершился «женский марш». Об этом сообщает в субботу, 12 сентября, TUT.BY.В источнике
Подробнее о событии
РБК

На женском марше в Минске начались задержания

РБКвчера в 09:30
Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Интерфаксвчера в 13:32
ТАСС

В Минске завершился «женский марш»

ТАССвчера в 11:14
Газета.Ru

В Минске задержаны десятки участниц женского марша

Газета.Ruвчера в 12:13
Известия

В Минске завершился несогласованный женский марш

Известиявчера в 13:44
РИА Новости

В Минске задержали участниц акции протеста

РИА Новостивчера в 08:49
RT на русском

В Минске ОМОН провёл задержания на «Женском марше»

RT на русскомвчера в 08:35

Средний возраст страдающих алкоголизмом россиян назвал Минздрав

Большая часть соотечественников с алкогольной зависимостью — люди в возрасте от 30 до 50 лет, заявил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.
Средний возраст страдающих алкоголизмом россиян назвал Минздрав
Live2411 сентября в 03:44
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.
РБК11 сентября в 06:53
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Боевики обстреляли три населенных пункта в Сирии

Боевики запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) обстреляли три населенных пункта в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
Московский Комсомолецвчера в 16:00