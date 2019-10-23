Общество
Газета.RuЖену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.
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Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.
— Светлана Иванова, российская актрисаРИА Новости вчера в 20:10
с чего всё началось
В комментариях к опубликованным в официальном Instagram Елены Зеленской снимкам сказано, что лимонный цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха.Российская газетавчера в 22:13
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