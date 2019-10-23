с чего всё началось

Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.

Политика Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Экономика Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.

Интернет Новый Firefox расскажет пользователям, кто и как за ними следит Войну наиболее бесцеремонным из современных технологий интернет-рекламы в Mozilla объявили ещё в прошлом году — с августа 2018-го Firefox блокирует куки и доступ к хранилищу для трекеров, пытающихся отследить пользователя со сторонних сайтов.

Экономика Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Общество Главный нарколог Минздрава поддержал идею запрета детского шампанского Идею запрета продажи в России детского шампанского поддержал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, сообщает ТАСС в среду, 23 октября.

Армия и оружие Турция объявила о приостановке операции в Сирии Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.