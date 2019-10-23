с чего всё началось

Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.

Общество Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.

Футбол Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2 Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Происшествия Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Общество Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.

Экономика AliExpress Russia снабдили кошельком Новая структура обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов СП AliExpress Russia.

Политика Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате» Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА «Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Армия и оружие Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".

Общество Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица» В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Единоборства В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.

Происшествия В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество «Нафтогаз» обязали поставлять газ в ДНР и ЛНР без учёта долгов Украинское правительство обязало «Нафтогаз» поставлять газ в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) без учёта задолженности за него.

Общество Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Здоровье Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране На встрече обсуждали ситуацию со здравоохранением в глубинке.

Происшествия В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели во вторник 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса "Олимпия" города Перми.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.