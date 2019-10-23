Общество
Газета.RuЖену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.
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Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.
— Светлана Иванова, российская актрисаРИА Новости вчера в 20:10
с чего всё началось
В комментариях к опубликованным в официальном Instagram Елены Зеленской снимкам сказано, что лимонный цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха.Российская газетавчера в 22:13
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Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Футбол
Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 21 октября в 23:32
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Общество
Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
ИА Крыминформ 02:18
Экономика
AliExpress Russia снабдили кошельком
Новая структура обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов СП AliExpress Russia.
Коммерсантъ вчера в 18:16
Армия и оружие
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии
Российская газета вчера в 20:43
Армия и оружие
В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX
DARPA называет реализуемый проект HTX.
Военное обозрение вчера в 23:51
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Чемпионат вчера в 23:19
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
РБК 00:00
Единоборства
В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью
В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.
РИА Новости вчера в 07:11
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
РБК 21 октября в 15:58
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом»
Soccer.ru вчера в 16:54
Общество
«Нафтогаз» обязали поставлять газ в ДНР и ЛНР без учёта долгов
Украинское правительство обязало «Нафтогаз» поставлять газ в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) без учёта задолженности за него.
Профиль 01:16
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Здоровье
Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране
На встрече обсуждали ситуацию со здравоохранением в глубинке.
Общественное телевидение России вчера в 08:18
Происшествия
В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели во вторник 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса "Олимпия" города Перми.
ТАСС вчера в 11:02
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Армия и оружие
Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
RT на русском вчера в 16:03