с чего всё началось

Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.

Политика Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.

Политика Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.

Футбол Семин рассказал о беседе с Роналду после матча ЛЧ Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поведал о разговоре с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.

Путешествия Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Хоккей Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (21-я и 59-я минуты), Чендлер Стивенсон (23), российский форвард Александр Овечкин (37), сделавший также результативную передачу, и Том Уилсон (53).

Происшествия Восемь человек отравились на Орском НПЗ Сотрудник предприятия и рабочие подрядной организации могли отравиться при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива резервуара.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

Политика WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Авто Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.

Общество Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.

Наука На дне Волги нашли огромное судно XV века Жители небольшого старого села Винновка, расположенного всего в 20 километрах к западу от Самары веками не подозревали, что совсем рядом с ними в волжских глубинах лежит настоящее сокровище со времен, еще более древних, чем эпоха Ивана Грозного.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.

Происшествия По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Футбол Льву Яшину исполнилось бы 90 лет Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.

Авто АвтоВАЗ приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG Как выяснили журналисты Auto.Mail.ru, на АвтоВАЗе приостановлен выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG, причем их не производят с начала октября.