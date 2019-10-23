Общество
Газета.RuЖену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.
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Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.
— Светлана Иванова, российская актрисаРИА Новости вчера в 20:10
с чего всё началось
В комментариях к опубликованным в официальном Instagram Елены Зеленской снимкам сказано, что лимонный цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха.Российская газетавчера в 22:13
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Политика
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Политика
Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30
Футбол
Семин рассказал о беседе с Роналду после матча ЛЧ
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поведал о разговоре с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 20:41
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru вчера в 07:38
Армия и оружие
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Российская газета вчера в 23:37
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Хоккей
Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»
В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (21-я и 59-я минуты), Чендлер Стивенсон (23), российский форвард Александр Овечкин (37), сделавший также результативную передачу, и Том Уилсон (53).
РИА Новости 00:50
Происшествия
Восемь человек отравились на Орском НПЗ
Сотрудник предприятия и рабочие подрядной организации могли отравиться при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива резервуара.
ФедералПресс вчера в 02:47
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Авто
Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость
Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
7 новостей вчера в 08:52
Единоборства
Конор Макгрегор: «Думаю, Хабиб победит Тони»
Матч ТВ вчера в 14:48
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 15:59
Наука
На дне Волги нашли огромное судно XV века
Жители небольшого старого села Винновка, расположенного всего в 20 километрах к западу от Самары веками не подозревали, что совсем рядом с ними в волжских глубинах лежит настоящее сокровище со времен, еще более древних, чем эпоха Ивана Грозного.
Новые Известия вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 21 октября в 12:54
Футбол
Льву Яшину исполнилось бы 90 лет
Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
БелРос ТВ вчера в 07:04
Армия и оружие
Стрельбу зенитных орудий КС-19 по боевикам сняли на видео
ГЛАС.RU 21 октября в 11:31
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Ведомости 21 октября в 07:31
Армия и оружие
США оставят часть своих военных около нефтяных полей в Сирии
RT на русском 21 октября в 07:08
Политика
Глава Калмыкии назначил постпредом при президенте бывшего КВНщика
Rambler News Service вчера в 15:57
Авто
АвтоВАЗ приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
Как выяснили журналисты Auto.Mail.ru, на АвтоВАЗе приостановлен выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG, причем их не производят с начала октября.
Tvoe-avto.com вчера в 13:09
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18