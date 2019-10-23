с чего всё началось

Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.

Экономика Промышленники Алтайского края расскажут о своих проблемах губернатору Думаю, что губернатор нам скажет, каким образом будет организована поддержка инвестиционной деятельности наших предприятий, особенно крупнейших.

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Здоровье Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака Методы перечислил онколог, доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков. По его словам, одним из фактором риска является лишний вес.

Экономика Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.

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Происшествия Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество В Москве задержали зампредседателя — директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.

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Происшествия Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.

Армия и оружие Турция прекратила военную операцию в Сирии Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

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