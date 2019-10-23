Общество

Газета.RuГазета.RuЖену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.
Читать в источнике
Комментировать225
Светлана Иванова
Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.
— Светлана Иванова, российская актрисаРИА Новости вчера в 20:10
с чего всё началось
В комментариях к опубликованным в официальном Instagram
 Елены Зеленской снимкам сказано, что лимонный цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха.
Российская газетавчера в 22:13

Подробнее о событии

Историк объяснил, действительно ли жена Зеленского оскорбила императора Японии своим платьем

URA.Ru03:23

Жену Зеленского в Сети обвинили в неуважении к императору Японии

РБКвчера в 23:30

Пользователи Сети осудили Зеленскую за оскорбление императора Японии

Российская газетавчера в 22:13

Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии

Lenta.ruвчера в 22:33

Пользователи сети обвинили супругу Зеленского в неуважении к императору Японии

Известиявчера в 21:49

Первую леди Украины обвинили в неуважении к японскому императору

Телеканал 360°вчера в 21:49

В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии

РИА Новостивчера в 20:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Экономика

Промышленники Алтайского края расскажут о своих проблемах губернатору

Думаю, что губернатор нам скажет, каким образом будет организована поддержка инвестиционной деятельности наших предприятий, особенно крупнейших.
Вести Алтай 21 октября в 21:35
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

Верховный суд России обязал привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн в пользу "Татнефти", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:46
Здоровье

Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака

Методы перечислил онколог, доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков. По его словам, одним из фактором риска является лишний вес.
ФедералПресс 00:47
Экономика

Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов

Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Говорит Москва 02:57
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Авто

Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года

По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:59
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Политика

Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:53
Космос

В РАН рассказали о возможных жителях Венеры

Каких существ разглядели на Венере российские ученые, почему к их открытиям скептически относятся коллеги и где искать жизнь в Солнечной системе, "Газете.Ru" рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Снытников.
Газета.Ru 20 октября в 06:35
Происшествия

Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество

В Москве задержали зампредседателя — директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.
Известия 03:57
Общество

Иркутских врачей лишили положенной по указам Путина зарплаты

Накануне.Ru вчера в 19:16
Армия и оружие

Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их

Власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Ведомости 03:07
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Армия и оружие

Турция прекратила военную операцию в Сирии

Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Происшествия

Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Происшествия

СК начал проверку после гибели трёх человек на руднике «Таймырский»

RT на русском вчера в 09:39
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Челябинской области

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Челябинской области.
РБК 03:22
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Гаджеты

«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000

News.ru вчера в 09:48
Здоровье

В Алтайском крае по поручению губернатора проверят проблемную больницу

Центральную районную больницу (ЦРБ) Ключевского района в Алтайском крае проверят по поручению губернатора региона Виктора Томенко.
ТАСС 03:38
Политика

Путин констатировал успешное развитие отношений России и Египта

«Отношения России и Египта развиваются весьма успешно», – констатировал Владимир Путин.
Слово и Дело 03:49
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru 03:16
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Космос

В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб»

Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.
Даниловский вестник 21 октября в 07:18
Армия и оружие

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

РИА Новости вчера в 15:01
Экономика

Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах

Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.
РБК 03:00
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нарухито
Японский император
126-й император Японии, старший сын императора Акихито, отрёкшегося от престола 30 апреля 2019 года. Первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное