с чего всё началось

Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Происшествия Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество В Японии император провозгласил восхождение на престол Новый японский император Нарухито 22 октября прошел официальную церемонию интронизации и взошел на престол.

Шоу-бизнес Наталья Краско чувствует себя использованной после развода Наташа не скрывает, что чувствует себя использованной, но обиды на Ивана Ивановича не держит.

Футбол Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию» Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, следующим клубом португальского специалиста может стать дортмундская «Боруссия».

Общество Визитку Путина продают за два миллиона рублей На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Музыка Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone Черно-белое видео очень растрогало пользователей, но еще больше они поразились тому факту, что клип был полностью снят на камеру мобильного телефона.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

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Общество Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица» Улица без конца Инициированная московской мэрией в 2015 году программа комплексного благоустройства "Моя улица" включает в себя обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм.

Политика Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.

Киберспорт Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.

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