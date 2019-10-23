Общество

Газета.RuГазета.RuЖену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито. Для торжественного мероприятия первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка, дополнив его перчатками в тон.
Читать в источнике
Комментировать317
Светлана Иванова
Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит.
— Светлана Иванова, российская актрисаРИА Новости вчера в 20:10
с чего всё началось
В комментариях к опубликованным в официальном Instagram
 Елены Зеленской снимкам сказано, что лимонный цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха.
Российская газетавчера в 22:13

Подробнее о событии

Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

RT на русском05:33

Историк объяснил, действительно ли жена Зеленского оскорбила императора Японии своим платьем

URA.Ru03:23

В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии

РИА Новостивчера в 20:10

Первую леди Украины обвинили в неуважении к японскому императору

Телеканал 360°вчера в 21:49

«Дизайнер и стилист у нее явно диверсант»: Первую леди Украины обвинили в «неуважении» к императору Японии

Царьградвчера в 21:31

Жену Зеленского в Сети обвинили в неуважении к императору Японии

РБКвчера в 23:30

Отвратительно! Копирующая Елизавету II жена Зеленского явилась на прием в неподобающем виде

ТВ Центрвчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

РИА Новости вчера в 13:20
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество

В Японии император провозгласил восхождение на престол

Новый японский император Нарухито 22 октября прошел официальную церемонию интронизации и взошел на престол.
Телеканал RTVI вчера в 02:12
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес

Наталья Краско чувствует себя использованной после развода

Наташа не скрывает, что чувствует себя использованной, но обиды на Ивана Ивановича не держит.
Bimru.ru 05:32
Футбол

Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию»

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, следующим клубом португальского специалиста может стать дортмундская «Боруссия».
Чемпионат 04:36
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru вчера в 10:39
Общество

Визитку Путина продают за два миллиона рублей

На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
РИА Новости 05:00
Музыка

Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone

Черно-белое видео очень растрогало пользователей, но еще больше они поразились тому факту, что клип был полностью снят на камеру мобильного телефона.
Комсомольская правда 06:02
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Армия и оружие

В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Общество

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

Улица без конца Инициированная московской мэрией в 2015 году программа комплексного благоустройства "Моя улица" включает в себя обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм.
РБК 00:00
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Челябинской области

РБК 03:22
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Киберспорт

Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Гаджеты

Bluetooth-наушники Meizu HD60 работают сутки без подзарядки

iXBT.com 06:05
Общество

Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака

Методы перечислил онколог, доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков. По его словам, одним из фактором риска является лишний вес.
ФедералПресс 00:47
Технологии

Хакер назвал способ уберечь смартфон от кражи денег

Ранее эксперты сообщили, что письма и смс-сообщения с вредоносами являются основными способами кражи персональных данных и денег россиян.
Взгляд.ру 05:59
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии к западу от Олесунна, передал спасательный центр южной части страны.
РИА Новости вчера в 03:22
Спорт

Чемпионке Паралимпиады провели эвтаназию

Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках, бельгийская спортсменка Марике Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет посредством эвтаназии.
Ридус 06:32
Шоу-бизнес

Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского

Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Экономика

Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации

Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.
ТАСС 04:25
Фигурное катание

Щербакова удалила пост о походе в казино Лас-Вегаса

Pravda.Ru 06:19
Экономика

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Авто

Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Здоровье

В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

РБК 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нарухито
Японский император
126-й император Японии, старший сын императора Акихито, отрёкшегося от престола 30 апреля 2019 года. Первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное