Руководители лиг станут участниками жеребьевки 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом журналистам во вторник заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников. Жеребьевка пройдет в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" в среду.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу пройдет при участии руководителей лиг

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