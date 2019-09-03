РПЛ
ТАССЖеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу пройдет при участии руководителей лиг
Руководители лиг станут участниками жеребьевки 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом журналистам во вторник заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников. Жеребьевка пройдет в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" в среду.
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МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
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Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
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Россия перейдет на новую вакцину от гриппа
Минздрав РФ презентовал новую вакцину от гриппа на своем стенде на Восточном экономическом форуме. Здесь могут привиться все желающие.
ИА Север-пресс вчера в 05:52
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Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
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В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
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РИА Новости вчера в 18:28
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Авто
АвтоВАЗ сделал макет новой Lada Vesta FL
Первый макет будущего автомобиля с другим «передком», задней частью и новой панелью приборов сделали в Научно-техническом центре (НТЦ) «АвтоВАЗа».
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Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 03:24
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Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
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Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Энергетика
«Газпром» и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества
"Газпром" и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества, сообщает компания.
Finam.Ru вчера в 07:15
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM вчера в 02:32
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
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Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Технологии
«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.
Экономика сегодня вчера в 23:08
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Происшествия
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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Армия и оружие
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
REGNUM 02:31
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Футбол
Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы
Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года.
Lenta.ru вчера в 08:36
Происшествия
Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске
В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.
Газета.Ru 03:21
Футбол
Луис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сделал все, чтобы вернуться в Каталонию.
Спорт-Экспресс 02:05
Экономика
В ПФР предложили выплачивать накопительную пенсию единовременно
Специалисты ПФР предложили внести изменения в систему выплат накопительных пенсий.
Online47.ru 02 сентября в 00:14
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily вчера в 09:40
Экономика
РФПИ на ВЭФ обсудит с китайскими инвесторами их участие в нацпроектах
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в финансировании нацпроектов, сообщил в среду журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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