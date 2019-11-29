Футбол
78.ruВ субботу сборная России узнает третьего соперника на Евро-2020
В Бухаресте пройдёт жеребьёвка финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года, в ходе которой сборная России узнают последнего соперника по группе, передаёт РИА Новости. Двух из трёх соперников на Евро-2020 команда Станислава Черчесова уже знает — это сборные Бельгии и Дании.
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Букмекеры принимают ставки на соперника Украины по итогам жеребьёвки Евро-2020
Bookmaker-ratings.ruвчера в 07:37
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Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане
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Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
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