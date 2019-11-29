В Бухаресте пройдёт жеребьёвка финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года, в ходе которой сборная России узнают последнего соперника по группе, передаёт РИА Новости. Двух из трёх соперников на Евро-2020 команда Станислава Черчесова уже знает — это сборные Бельгии и Дании.

В субботу сборная России узнает третьего соперника на Евро-2020

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