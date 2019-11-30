Жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в субботу в Бухаресте. Сборные России, Бельгии и Дании узнают последнего соперника по своей группе B, им станет или команда Финляндии, или сборная Уэльса.

Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В

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Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Культура Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.

Политика Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Футбол «Арсенал» уволил главного тренера Эмери Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Политика Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.

Политика Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.

Общество Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.

Игры Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.

Общество Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».

Экономика Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.

Космос Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Общество Перевозчики мусора заявили об уходе с новосибирского рынка По оценкам Булычева, доля покидающих рынок перевозчиков составляет 26,8%. 29 ноября о решении уведомят губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя, депутатов и прокуратуру.

Кино У «Инопланетянина» Стивена Спилберга вышел короткометражный сиквел Короткометражный сиквел картины 1982 года, повествующей о дружбе мальчика и инопланетянина, был снят в рамках рекламной кампании Xfinity — оператора мобильной связи, интернета и кабельного ТВ.