Футбол
РИА НовостиЖеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В
Жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в субботу в Бухаресте. Сборные России, Бельгии и Дании узнают последнего соперника по своей группе B, им станет или команда Финляндии, или сборная Уэльса.
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Букмекеры принимают ставки на соперника Украины по итогам жеребьёвки Евро-2020
Bookmaker-ratings.ru07:37
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Футбол
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
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Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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В совершении вооруженного нападения в Лондоне подозревается 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан.
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Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
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Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
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Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж
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Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности
В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
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Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
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Златан Ибрагимович: Мог бы играть за «Милан» до 50 лет
Экономика
Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
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Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Космос
Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет
Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.
Космос
За три года систему ГЛОНАСС планируется пополнить 15 новыми спутниками
В 2020–2022 гг. на орбиту планируется вывести полтора десятка спутников «Глонасс».
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
Перевозчики мусора заявили об уходе с новосибирского рынка
По оценкам Булычева, доля покидающих рынок перевозчиков составляет 26,8%. 29 ноября о решении уведомят губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя, депутатов и прокуратуру.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
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Короткометражный сиквел картины 1982 года, повествующей о дружбе мальчика и инопланетянина, был снят в рамках рекламной кампании Xfinity — оператора мобильной связи, интернета и кабельного ТВ.
Политика
Медведев поручил создать в России энциклопедический портал
Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».
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