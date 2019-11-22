Футбол
ЧемпионатСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68
Sports.ruвчера в 09:03
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Армия и оружие
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Кино
Шахназаров высказался против показа чёрно-белых фильмов в цвете
Заслуженный деятель искусства генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил, что считает неправильной демонстрацию чёрно-белых фильмов в цвете, которую часто используют отечественные телеканалы.
Авто
Представили седан Nissan Sentra нового поколения
Презентация Nissan Sentra новой генерации состоялась в Лос-Анджелесе. Моторную гамму для американского седана заметно сократили.
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Игры
Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17
Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
Происшествия
В биробиджанском лицее произошла вспышка кишечной инфекции
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
Происшествия
Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде
Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Политика
Пушков дал оценку началу поставок американского СПГ на Украину
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Наука
Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой
Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Футбол
Примера. «Леванте» одержал победу над «Мальоркой»
В стартовом матче 14-го тура Примеры «Леванте» одержал победу над «Мальоркой» – 2:1. Благодаря этой победе «Леванте» поднялся на 10-е место в таблице.
Происшествия
В Новороссийске ребенка выбросило на проезжую часть порывом ветра
ТАСС/ Порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть в Новороссийске, ребенка госпитализировали, сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в Instagram.