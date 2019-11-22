Футбол

ЧемпионатЧемпионатСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Результат жеребьевки участников плей-офф Лиги наций

Спорт-Экспресс06:20

Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020

РИА Новости06:35

Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68

Sports.ruвчера в 09:03

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

Евро-футбол.ру06:29

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Чемпионат06:29

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года

Sport.ru06:59

Стала известна сетка стыковых матчей за право сыграть на Евро-2020

Матч ТВ06:19
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
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Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com 11:50
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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
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Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости 18:45
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр вчера в 10:38
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США назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Lenta.ru 19:06
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Кино

Шахназаров высказался против показа чёрно-белых фильмов в цвете

Заслуженный деятель искусства генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил, что считает неправильной демонстрацию чёрно-белых фильмов в цвете, которую часто используют отечественные телеканалы.
Life.ru 18:53
Авто

Представили седан Nissan Sentra нового поколения

Презентация Nissan Sentra новой генерации состоялась в Лос-Анджелесе. Моторную гамму для американского седана заметно сократили.
Новые автомобили 20 ноября в 04:10
Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости 12:20
Игры

Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
VSE42.RU 05:36
Футбол

«Боруссия» спаслась с 0:3 в матче с главным аутсайдером Бундеслиги

Вести.Ru 17:33
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Политика

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Коммерсантъ 10:52
Политика

Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17

Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
ТВ Центр вчера в 10:15
Происшествия

В биробиджанском лицее произошла вспышка кишечной инфекции

ТАСС вчера в 21:33
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия 04:45
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 05:42
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru вчера в 06:14
Экономика

Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК 04:31
Происшествия

Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде

Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Life.ru 13:15
Политика

Пушков дал оценку началу поставок американского СПГ на Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Известия 18:04
Экономика

Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет

Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
ГЛАС.RU 12:40
Космос

Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
МИР 24 вчера в 01:43
Наука

Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой

Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
Ugpressa.ru вчера в 23:46
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
UfacityNews.ru вчера в 23:25
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 03:58
Футбол

Примера. «Леванте» одержал победу над «Мальоркой»

В стартовом матче 14-го тура Примеры «Леванте» одержал победу над «Мальоркой» – 2:1. Благодаря этой победе «Леванте» поднялся на 10-е место в таблице.
Бомбардир.ру 16:54
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В Новороссийске ребенка выбросило на проезжую часть порывом ветра

ТАСС/ Порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть в Новороссийске, ребенка госпитализировали, сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в Instagram.
ТАСС 11:44
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