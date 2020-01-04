Атака на движущуюся в районе лагеря Таджи на севере Багдада автоколонну произошла в 01:12 по местному времени в ночь на субботу 4 января. В результате авиаудара две из трех машин были сожжены, в них сгорели шесть человек. Еще три ополченца получили тяжелые ранения.

Жертвами авиаударов к северу от Багдада стали шесть человек

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