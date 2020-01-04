Армия и оружие
REGNUMЖертвами авиаударов к северу от Багдада стали шесть человек
Атака на движущуюся в районе лагеря Таджи на севере Багдада автоколонну произошла в 01:12 по местному времени в ночь на субботу 4 января. В результате авиаудара две из трех машин были сожжены, в них сгорели шесть человек. Еще три ополченца получили тяжелые ранения.
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Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Политика
Музыкальные площадки в США отменяют выступления российского саксофониста Игоря Бутмана
Саксофонист является гражданином России и США.
Спорт
Наталья Непряева возглавила спринтерский зачет «Тур де Ски»
Тверская лыжница Наталья Непряева одержала победу на первом круге дистанции и заработала 15 рейтинговых очков «Тур де Ски», что и позволило ей подняться на первое место в спринтерском зачете.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Происшествия
В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
Общество
Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны.
Общество
В Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Происшествия
На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Футбол
Сборная США отменила тренировочный сбор в Катаре
Национальная сборная США отказалась проводить запланированный тренировочный сбор в Катаре в январе.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам российского газа
Украина ещё не «созрела» для того, чтобы вернуться к прямым поставкам российского газа, которые прекратила в 2015 году.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Футбол
«Эспаньол» — «Барселона»: букмекеры отдают предпочтение гостям
Игра пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и начнется в 23:00. «РБ» узнал о котировках букмекеров на предстоящую встречу.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Здоровье
Гериатрическое отделение открыли в Прокопьевском районе
Гериатрическое отделение в посёлке Трудармейский работает по типу санатория, где пенсионеры старше 65 лет могут пройти курсы восстановительного лечения или оздоровления, рассчитанные на две недели.
Происшествия
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает портал E1.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.