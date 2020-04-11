Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек

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