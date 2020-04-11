Коронавирус
Взгляд.руЖертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек
Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.
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Число жертв коронавируса за сутки в США впервые превысило 2 тыс. человек
Московский Комсомолецвчера в 21:15
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Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Lenta.ru 08 апреля в 09:48
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
RT на русском 09 апреля в 18:09
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Здоровье
В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
Религия
Православные верующие встречают Лазареву субботу
Православные верующие встретят 11 апреля воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря. В этот день в храмах пройдут Божественные литургии.
Газета.Ru вчера в 17:48
Экономика
Правительство России выкупило половину акций Сбербанка
«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на Украине
Три человека погибли и четыре пострадали в результате аварии в Харькове с участием автомобиля скорой помощи.
RT на русском 01:29
Общество
Собянин сообщил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
В столице временно приостанавливают работу большинство предприятий в период с 13 по 19 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 18:58
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
В Москве повысили пособия на детей от трех до семи лет
В Москве увеличат размер ежемесячного пособия на ребенка от трех до семи лет в малообеспеченных семьях, соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
РБК вчера в 14:52
Политика
США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
Общество
Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 01:46
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:34
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Кино
Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»
News.ru вчера в 10:50
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Музыка
Рукопись песни The Beatles продали на аукционе за 910 тысяч долларов
Аргументы и Факты вчера в 23:55
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости вчера в 20:04
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали дома для престарелых в Италии
Российские военнослужащие и военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии.
Невские Новости 00:15
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line вчера в 12:00
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы
Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы.
Известия 00:42
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 18 586 смертей от коронавируса.
РБК вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Известный адвокат дал совет Муцениеце после избиения пьяным Прилучным
Напомним, актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей.
RuNews24.ru вчера в 22:20
Футбол
Роналдиньо был освобождён из парагвайской тюрьмы
Sport.ru 08 апреля в 02:29
Здоровье
На Сахалине подтвердили 12-й случай заражения новым коронавирусом
В Сахалинской области врачи подтвердили 12-й случай заражения местного жителя коронавирусной инфекцией.
АСТВ 00:49
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам
Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
Телеканал ОТВ вчера в 08:14