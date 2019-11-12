Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЖертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa. 12 ноября поздним вечером вода в городе поднялась на высоту 187 сантиметров, это второй рекордный показатель за всю историю наблюдений за aqua alta.
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Из-за наводнения в Венеции погибли два человека

Московский Комсомолец05:29

Власти Венеции подсчитывают ущерб от наводнения

Российская газета05:35

Венеция уходит под воду: затоплено более 80% города

Комсомольская правдавчера в 23:39

«Апокалиптическое разорение». Пользователи соцсетей поделились фото наводнения в Венеции

ТАСС06:06

Во время наводнения в Венеции погибли два человека — СМИ

REGNUM03:55

Венецию затопило

Взгляд.ру03:16

Проливные дожди затопили более 80% Венеции

РЕН ТВвчера в 20:59
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