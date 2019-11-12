Общество
ИнтерфаксЖертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa. 12 ноября поздним вечером вода в городе поднялась на высоту 187 сантиметров, это второй рекордный показатель за всю историю наблюдений за aqua alta.
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Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
Политика
Дорожные карты по интеграции учтут интересы РФ и Белоруссии
Румас отметил, что стороны все еще не смогли согласовать дорожные карты по интеграции в сфере нефти, газа и энергетики, но на это еще есть время.
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
Политика
Делегация иностранных журналистов прибыла в Крым
Делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Руслана Бальбека.
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
Футбол
КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
Происшествия
В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере
Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Экономика
ПАТП Казани продают автобусы ради выживания
Находящиеся в бедственном положении ПАТП продают автобусы в другие регионы, потому что в самой Казани спроса на них нет.
Авто
В России сертифицированы две модели Opel
Документ действителен до 20 августа 2022 г. Opel Zafira Life — немного видоизменённый аналог модеей-«близнецов» Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, а Opel Vivaro — соответственно, Citroen Jumpy и Peugeot Expert.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показался на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Экономика
Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей
На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
Здоровье
В Минздраве назвали 5 показателей здорового образа жизни
Показателем здорового образа жизни стала физактивность, включающая ходьбу в стандартном темпе не меньше 1 ч ежедневно.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Политика
На вопрос об импичменте Трампа глава Пентагона ответил по-русски
Глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы американских журналистов об импичменте действующего президента Дональда Трампа, проявил минимальное знание русского языка, пишет РИА Новости.
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Вадим Небога погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ.