Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС. Пожар произошел на цокольном и первом этажах четырехэтажного административного здания, 50 человек эвакуированы и еще 18 спасены, сообщает главное управление МЧС по Москве.
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Сергей Собянин
В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются.
— Сергей Собянин, мэр МосквыREGNUM 15:54

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Источник: число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до четырех

ТАСС17:10

Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в столичном пансионате для престрарелых

Агентство Москва16:36

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Интерфакс16:09

«Третий возраст» пожару не помеха

Коммерсантъ16:27

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве достигло четырех

РИА Новости17:25

При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный

РБК17:18

Пожарный пострадал при тушении дома престарелых в Москве

Москва 2417:02
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Экономика

Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса

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Бастрыкин поручил проверить фейки о побеге врачей из больницы Уфы

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Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
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Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
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Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера

По словам Драчева, Союз рассматривает вариант не просто с увольнением специалиста, но и с упразднением должности главного тренера сборной как таковой.
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Смартфон Samsung Galaxy A71 5G нацелен на китайский рынок

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Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

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Вышел браузер Chrome 81 с начальной поддержкой стандарта Web NFC

Новый стандарт Web NFC, добавленный в Chrome, позволит веб-сайтам взаимодействовать с метками NFC напрямую, без установки специальных приложений на телефоны.
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Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

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Российский авторынок вырос на 4% в марте

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
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Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Коммерсантъ 11:29
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«Интер» рассчитывает подписать Месси

Миланцы намерены подписать игрока в следующем году. «Интер» готов к переговорам с Месси.
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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
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Происшествия

Дело замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова передали в суд

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«Очистил» голову также и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Шомуродов занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ, забив 11 голов.
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Сам процессор построен на базе архитектуры Willow Cove и относится к семейству Tiger Lake.
Faktom 02:31
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Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна 16:48
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Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
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