Происшествия
ВедомостиВ Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС. Пожар произошел на цокольном и первом этажах четырехэтажного административного здания, 50 человек эвакуированы и еще 18 спасены, сообщает главное управление МЧС по Москве.
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В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются.
— Сергей Собянин, мэр МосквыREGNUM 15:54
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Экономика
Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить фейки о побеге врачей из больницы Уфы
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Армия и оружие
Аравийская коалиция объявила перемирие в Йемене
Коалиция во главе с Саудовской Аравией останавливает военные действия в Йемене сроком на две недели.
Армия и оружие
Полковник ВСУ после обмена с ДНР получил 13 лет тюрьмы за госизмену
Прошедший через плен и обмен полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков получил 13 лет тюрьмы за государственную измену.
Авто
АвтоВАЗ отложил возобновление производства автомобилей
Сотрудников, занятых на производстве, сперва информировали о возможном возвращении на работу в среду, 6 апреля, но теперь запуск конвейера отложили на несколько дней.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Биатлон
Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера
По словам Драчева, Союз рассматривает вариант не просто с увольнением специалиста, но и с упразднением должности главного тренера сборной как таковой.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 5G нацелен на китайский рынок
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Общество
Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за 1,5 миллиона
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 1,5 миллиона человек, 8 апреля свидетельствуют официальные данные по зараженным коронавирусом.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Технологии
Вышел браузер Chrome 81 с начальной поддержкой стандарта Web NFC
Новый стандарт Web NFC, добавленный в Chrome, позволит веб-сайтам взаимодействовать с метками NFC напрямую, без установки специальных приложений на телефоны.
Авто
Российский авторынок вырос на 4% в марте
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Общество
Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически
Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
Политика
Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Футбол
«Интер» рассчитывает подписать Месси
Миланцы намерены подписать игрока в следующем году. «Интер» готов к переговорам с Месси.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Дело замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова передали в суд
Ижевск, 8 апреля 2020, 15:09 — REGNUM Дело заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова поступило в Завьяловский районный суд Удмуртии.
Футбол
Второй бомбардир РПЛ Шомуродов постригся налысо
«Очистил» голову также и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Шомуродов занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ, забив 11 голов.
Гаджеты
Протестировали 11th Gen CPU от Intel с архитектурой Willow Cove
Сам процессор построен на базе архитектуры Willow Cove и относится к семейству Tiger Lake.
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Политика
Halo noviny (Чехия): коронавирус и геополитика (Halo noviny)
Под санкциями живут Иран и Венесуэла, и сейчас США давят на них все больше, пользуясь своей экономической силой и, главное, долларом для истребления населения этих стран.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.