В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются.

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