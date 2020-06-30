Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки. Ранее сообщалось о 13 погибших и 12 пострадавших. При этом, по словам замглавы минздрава Ирана Ираджа Харирчи, в здании на момент происшествия находились 25 человек.

В Тегеране число жертв при взрыве в клинике достигло 19 человек

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