Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны. Ранее сообщалось о 18 погибших. Из-под обломков спасатели извлекли 42 человека, еще около 600 были ранены.

Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20

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