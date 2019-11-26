Число жертв землетрясения, которое произошло в Албании во вторник, достигло 20 человек, сообщает ТВ Тираны. По его данным, из-под обломков рухнувших зданий извлекли не менее 45 человек, еще 10-15 человек пока числятся пропавшими без вести.

Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек

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