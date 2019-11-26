Происшествия
ИнтерфаксЖертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек
Число жертв землетрясения, которое произошло в Албании во вторник, достигло 20 человек, сообщает ТВ Тираны. По его данным, из-под обломков рухнувших зданий извлекли не менее 45 человек, еще 10-15 человек пока числятся пропавшими без вести.
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Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Шоу-бизнес
Певице Тине Тернер исполняется 80 лет
Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Общество
Тулякам обещают аномальную зиму
К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Игры
Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире
Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
Армия и оружие
Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Политика
Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Футбол
Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба
Как сообщает Tuttomercatoweb, 38-летний шведский форвард приобретет нужный процент акций клуб и станет его совладельцем.
Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против экс-руководителей ЧССР
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, заявил представитель прокуратуры Ян Лелек.
Политика
Зеленский: Если Коломойский меня поддерживает, я очень рад
«Вы сказали, что он меня поддерживал — кстати, меня поддержали 73% украинцев, и если среди них был господин Коломойский, я очень рад», — заявил Зеленский.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Футбол
ПСЖ готов продать Неймара
Руководство ПСЖ рассматривает возможность продажи форварда команды Неймара следующим летом, пишет Mundo Deportivo.Благодаря этому трансферу парижане планируют покрыть финансирование нового контракта для нападающего Килиана Мбаппе.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Экономика
Фонд Людмилы Путиной оказался получателем иностранного финансирования
Фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», которым руководит второй муж Людмилы Путиной Артур Очеретный, являлся получателем иностранного финансирования.
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
Авто
Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe
Компания Landwind объявила о начале продаж нового недорогого кроссовера Landwind Fengrong.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.