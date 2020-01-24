Происшествия
Газета.RuЧетыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции
Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает агенство "Андалоу".
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Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
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Власти Москвы подняли стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора населения с 2,34 руб. до 5,23 руб. на 1 кв. м общей площади — в 2,24 раза.
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Корпорация Boeing отложила первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 777X.
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Происшествия
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
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Политика
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Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение Лондона с Евросоюзом по Brexit, на историческом мероприятии, произошедшем в канцелярии британского правительства на Даунинг-стрит 10, присутствовали также делегаты ЕС и сотрудники МИД Британии.
Наука
Учеными восстановлен голос древнеегипетской мумии
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В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.
Наука
Ученые назвали главную опасность белковой диеты
Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.
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Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов
Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.
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Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка
Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
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Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.