Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает агенство "Андалоу".

Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции

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