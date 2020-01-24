Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧетыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции

Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает агенство "Андалоу".
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