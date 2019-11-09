Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУстановлена личность убитой петербургским преподавателем студентки

Стала известна личность девушки, убитой преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым. Как сообщает Telegram-канал Mash, предположительно, жертвой оказалась Анастасия Ещенко. По данным канала, девушка с отличием окончила исторический факультет СПбГУ.
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с чего всё началось

В квартире доцента Соколова обезглавлена его 24-летняя ученица. Они вместе писали про историю Франции

По предварительным данным 47news, женское тело без головы, найденное 9 ноября в квартире доцента СПбГУ Соколова на Мойке, 82, принадлежит 24-летней Анастасии Ещенко. Известно, что девушка приехала в Петербург учиться из станицы Старовеличковская Краснодарского края.
47 новостей06:07

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СМИ раскрыли, кто мог стать жертвой преподавателя, пойманного с отрубленными руками в рюкзаке

URA.Ru07:50

Расчлененной жертвой профессора СПбГУ оказалась его 24-летняя выпускница

DP.RU06:53

Установлена личность расчленённой жертвы доцента СПбГУ Соколова

REGNUM07:22

Выяснилось, кто стал жертвой преподавателя СПбГУ Соколова

Piter.tv07:04

Установлена личность убитой петербургским преподавателем студентки

Lenta.ru08:32

В квартире доцента Соколова найдена голова его ученицы. У них была общая страсть. И любовь к истории Франции

Фонтанка.Ру06:23

В квартире доцента Соколова обезглавлена его 24-летняя ученица. Они вместе писали про историю Франции

47 новостей06:07
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

RT на русском 15:13
Политика

Лавров: Россия ответит зеркально на действия США в отношении РСМД

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально», — заявил министр.
BFM.ru вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости 19:13
Происшествия

Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
Происшествия

СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, после чего спрятал труп, сообщает издание 47news.
РИА Новости 10:58
Футбол

Вальверде после 4:1 с «Сельтой»: «Невозможно не зависеть от Месси»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 13-го тура Ла Лиги с "Сельтой" (4:1).
Sports.ru 18:01
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Политика

В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ

В Боливии сторонники оппозиции взяли под контроль национальный телеканал Bolivia TV (BTV) и государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN), тем самым прервав освещение протестов в стране.
Вести.Ru 20:39
Шоу-бизнес

Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова

Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
Актуальные Новости вчера в 03:58
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Политика

Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
РИА Новости 13:25
Здоровье

В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Космос

NASA презентовало первый электрический самолет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
МИР 24 08:33
Наука

Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО

В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
Северпост 07 ноября в 12:16
Здоровье

Социолог объяснила болезни миллениалов России

Дехтярь считает, что в России должна проводиться определённая работа с молодёжью для её социальной адаптации, сообщает URA.RU.
Южный Федеральный вчера в 23:47
Экономика

Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru 17:09
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC

В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Здоровье

Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф вчера в 02:21
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Музыка

Умер автор обложек The Beatles, фотограф Роберт Фримен

Мойка78 19:31
Экономика

Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС 02:33
Политика

Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Политика

Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в субботу, 9 ноября, приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября.
Известия 16:05
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 07:38
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Происшествия

Бывшего мэра Истры объявили в розыск после побега от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, ранее задержанный по подозрению в совершении должностных преступлений, скрылся от следствия.
РБК 04:42
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
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