Происшествия
Русская ПланетаЖертвой доцента СПБГУ стала выпускница вуза
Жертвой доцента СПБГУ стала его 24-летняя выпускница Анастасия Ещенко. Вместе с ним Анастасия работала над научными публикациями о Наполеоне. Кроме того, студенты вуза утверждают, что убитая была в романтических отношениях с 63-летним Олегом Соколовым.
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Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
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РИА Новости 07 ноября в 21:43
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Экс-тренер «Спартака» обвинил болельщиков в негативном влиянии
Сергей Кузнецов, бывший тренер красно-белых заявил, что негативные выкрики с трибун сбивали не только тренерский штаб, но и игроков команды.
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Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
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В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
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Gigabyte готовит модель под брендом Aorus, а это значит, что это будет топовое решение в линейке.
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Общество
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RT на русском 09:44
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Pravda.Ru 09:02
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Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
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Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
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Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество
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Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Спорт
Российские пляжники не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка
Мужская сборная России по пляжному футболу не смогла пробиться в финал Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае.
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Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Хоккей
TSN назвал подлым силовой приём Кучерова против хоккеиста «Баффало»
Эксперт TSN Рэй Ферраро раскритиковал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за силовой приём против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 03:53
Армия и оружие
Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам
Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Армия и оружие
Турция раскритиковала США за заявления о месторождениях нефти в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединённые Штаты за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.
RT на русском 09:38
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.
Пятый канал вчера в 22:46
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
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Общество
Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ в России
Игорь Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – заявил, что в России в ближайшей перспективе могут быть снижены тарифы ЖКХ.
Expert.ru вчера в 10:24