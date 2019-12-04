Еще 13 пострадали, из них пятеро – пожарные. Кроме того, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, пока не удается установить связь с четырьмя людьми, которые в момент пожара могли находиться в здании. Площадь пожара 2 тысячи кв.м, есть угроза распространения огня и обрушения.

Жертвой пожара в Одесском колледже стал один человек

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