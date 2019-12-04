Происшествия

Радио МаякРадио МаякЖертвой пожара в Одесском колледже стал один человек

Еще 13 пострадали, из них пятеро – пожарные. Кроме того, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, пока не удается установить связь с четырьмя людьми, которые в момент пожара могли находиться в здании. Площадь пожара 2 тысячи кв.м, есть угроза распространения огня и обрушения.
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Скончалась одна из пострадавших при пожаре в Одессе

Российская газетавчера в 06:31

В результате пожара в одесском колледже умер один человек

ТАССвчера в 06:30

При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

Интерфаксвчера в 06:17

Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже

РБКвчера в 06:56

Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже превысило 20

RT на русскомвчера в 08:41

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Известиявчера в 08:29

В Одессе локализовали пожар в колледже

РИА Новостивчера в 08:00
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Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело вчера в 07:50
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

В Совфеде считают закономерной позицию Казахстана по Крыму

Парламентарий отреагировал на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из интервью немецкому изданию Deutsche Welle, где тот сказал, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Аргументы и Факты вчера в 09:14
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания вчера в 09:06
Общество

Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

Inc-news.ru 00:18
Общество

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
RT на русском вчера в 09:23
Общество

Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
URA.Ru вчера в 21:34
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com вчера в 16:10
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу после нападения

Газета.Ru 02 декабря в 07:45
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.
Профиль вчера в 01:47
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика

Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Известия вчера в 15:58
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК вчера в 15:17
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Политика

Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа

Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус 03 декабря в 13:11
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru вчера в 11:54
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Транспорт

Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Вести.Ru вчера в 22:51
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Реальное время вчера в 07:53
Происшествия

В благовещенском колледже задержали студента с игрушечным пистолетом

К Амурскому колледжу сервиса и торговли подъехали 3 экипажа полиции. Вооруженные силовики зашли в колледж.
КП - Благовещенск 00:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
Политика

СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Происшествия

Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу

Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.
РИА Новости вчера в 23:27
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