Происшествия
Радио МаякЖертвой пожара в Одесском колледже стал один человек
Еще 13 пострадали, из них пятеро – пожарные. Кроме того, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, пока не удается установить связь с четырьмя людьми, которые в момент пожара могли находиться в здании. Площадь пожара 2 тысячи кв.м, есть угроза распространения огня и обрушения.
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Политика
Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии
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Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Политика
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Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Биатлон
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Транспорт
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В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Фигурное катание
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В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Происшествия
В благовещенском колледже задержали студента с игрушечным пистолетом
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Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука
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В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
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Происшествия
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Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.