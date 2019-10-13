Ранее ИА REGNUM сообщало о первых пострадавших в результате удара тайфуна «Хагибис» в Японии. Сильным ветром был разрушен дом в префектуре Тиба, из-за обрушения здания пострадали как минимум четыре человека.

Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек

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