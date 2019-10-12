В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK. В городе Итихара недалеко от Токио в перевернутом ветром мини-грузовике нашли мужчину без сознания, в больнице выяснилось, что он скончался.

В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены

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