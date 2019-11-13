Происшествия
Lenta.ruЖертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне
В суде Соколов утверждал, что студентка первая набросилась на него с ножом. По его словам, Ещенко проявила агрессию из-за того, что историк собирался провести выходные со своими детьми. Адвокат считает, что во время убийства доцент находился в состоянии аффекта.
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с чего всё началось
До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков. Однако, по уточненной информации, смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка легла спать.Фонтанка.Ру12:23
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
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