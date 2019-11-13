До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков. Однако, по уточненной информации, смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка легла спать.

с чего всё началось

В суде Соколов утверждал, что студентка первая набросилась на него с ножом. По его словам, Ещенко проявила агрессию из-за того, что историк собирался провести выходные со своими детьми. Адвокат считает, что во время убийства доцент находился в состоянии аффекта.

Политика В Турции убит основатель «Белых касок» Сегодня в Стамбуле был найден мертвым один из основателей пропагандистской организации "Белые каски", бывший офицер британских спецслужб Джеймс Ле Мезурье.

Происшествия Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.

Экономика Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.

Политика Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.

Происшествия Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.

Технологии В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.

Политика В Крым переехало более 50 тысяч украинцев С момента присоединения Крыма к России переехали жить на полуостров около 170 тысяч людей.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной Жанны Фриске, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Екатерине Тулуповой.

Политика Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.

Шоу-бизнес Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом 31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.

Политика В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Футбол Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.

Кино В фильмах Marvel появятся три новых супергероя В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.

Политика Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".

Игры Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.

Авто Самым безопасным автомобилем оказался Mazda CX-30 Новый кроссовер Mazda CX-30 получил высшую оценку безопасности – пять звезд.

Политика В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.

Гаджеты Huawei представила российскую версию смартфона Honor 20S Суббренд компании Huawei Honor официально представил в России смартфон Honor 20S.

Происшествия В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.