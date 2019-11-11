Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

В Ленинградской области частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом телеканалу "360" сообщили в региональном главке МЧС. Инцидент произошел во Всеволожском районе.
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с чего всё началось

Видео: «Летел над коттеджами и двигатель заглох». Очевидец рассказал, как падал частный самолёт под Мяглово

Стали известны обстоятельства аварийной посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленинградской области. Пилот пытался избежать падения на жилые дома, рассказал с его слов очевидец.
47 новостей06:36

Подробнее о событии

В Ленинградской области частный самолет совершил аварийную посадку

РБК07:46

Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти

Пятый канал08:17

Упал на забор. Появилось видео момента крушения частного самолёта в Ленобласти

Life.ru08:51

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

ТАСС07:08

Аварийная посадка самолёта под Петербургом попала на видео. Им управлял опытный пилот

Фонтанка.Ру09:05

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленобласти

Телеканал 360°07:11

Хозяин участка под Мяглово, где упал самолёт: «Пилот обещал забор починить»

47 новостей09:08
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Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
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Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе

Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Комсомольская правда вчера в 13:44
Происшествия

На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
РИА Новости 09:57
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Происшествия

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 04:10
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Спорт

Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира

Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.
Спорт-Экспресс 11:27
Общество

«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

РИА Новости 07:00
Футбол

Арустамян: Миранчуки не хотят в «Зенит»

Игроки московского "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки не хотят переходить в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 08:48
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews вчера в 11:16
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 13 ноября в 11:07
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Общество

Онлайн-шопоголизм могут признать психическим расстройством

Немецкие ученые предложили признать шопинг в интернете психическим расстройством, пишет The Times.
МИР 24 вчера в 23:12
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
КП - Донецк 08:22
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс 10:32
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 14 ноября в 08:05
Происшествия

В МВД составили портрет типичного преступника в России

В МВД сообщили, что с начала 2019 года в РФ были задержаны почти 680 тысяч человек, совершивших различного рода преступления.
NewInform 05:09
Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
News.ru 14 ноября в 04:37
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Тарантас Ньюс 14 ноября в 10:02
Здоровье

Глобальная эпидемия суперинфекций началась

Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Вечерний курьер 01:39
Экономика

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

Задолженность по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% погашений произошли с опережением графика по сравнению с 12,1% в прошлом году.
РБК 05:01
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Общество

В Литве заявили, что приезжают в Петербург из-за секс-туризма

По информации издания Ru.Delf, мужчины из Литвы, после появления электронных виз, приезжают в Северную столицу из-за секс-туризма.
Neva.Today 10:03
Футбол

Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм)

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Lenta.ru 10:57
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Автоновости дня вчера в 13:43
Общество

YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.
Югополис 10:23
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