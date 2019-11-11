Происшествия
РИА НовостиЖесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео
В Ленинградской области частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом телеканалу "360" сообщили в региональном главке МЧС. Инцидент произошел во Всеволожском районе.
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с чего всё началось
Видео: «Летел над коттеджами и двигатель заглох». Очевидец рассказал, как падал частный самолёт под Мяглово
Стали известны обстоятельства аварийной посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленинградской области. Пилот пытался избежать падения на жилые дома, рассказал с его слов очевидец.47 новостей06:36
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Фигурное катание
Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе
Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
Происшествия
На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Спорт
Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира
Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.
Футбол
Арустамян: Миранчуки не хотят в «Зенит»
Игроки московского "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки не хотят переходить в петербургский "Зенит".
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Общество
Онлайн-шопоголизм могут признать психическим расстройством
Немецкие ученые предложили признать шопинг в интернете психическим расстройством, пишет The Times.
Армия и оружие
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Происшествия
В МВД составили портрет типичного преступника в России
В МВД сообщили, что с начала 2019 года в РФ были задержаны почти 680 тысяч человек, совершивших различного рода преступления.
Политика
Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы
В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Здоровье
Глобальная эпидемия суперинфекций началась
Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Задолженность по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% погашений произошли с опережением графика по сравнению с 12,1% в прошлом году.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Общество
В Литве заявили, что приезжают в Петербург из-за секс-туризма
По информации издания Ru.Delf, мужчины из Литвы, после появления электронных виз, приезжают в Северную столицу из-за секс-туризма.
Футбол
Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Общество
YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.