Стали известны обстоятельства аварийной посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленинградской области. Пилот пытался избежать падения на жилые дома, рассказал с его слов очевидец.

с чего всё началось

В Ленинградской области частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом телеканалу "360" сообщили в региональном главке МЧС. Инцидент произошел во Всеволожском районе.

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

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