Происшествия
РИА НовостиЖесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео
В Ленинградской области частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом телеканалу "360" сообщили в региональном главке МЧС. Инцидент произошел во Всеволожском районе.
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с чего всё началось
Видео: «Летел над коттеджами и двигатель заглох». Очевидец рассказал, как падал частный самолёт под Мяглово
Стали известны обстоятельства аварийной посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленинградской области. Пилот пытался избежать падения на жилые дома, рассказал с его слов очевидец.47 новостей06:36
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Общество
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
Происшествия
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Футбол
Черчесов объяснил разгром от Бельгии желанием сыграть в свой футбол
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение команды в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года против Бельгии.
Наука
Исследователи определили семь типов фейковых новостей
Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский идут первыми на Гран-при в Москве
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России, который проходит в Москве.
Наука
Сильный изгиб помог смягчить многослойный графен
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин сбежал от пытавшихся ему помочь врачей в Москве
Известный актер Валерий Гаркалин почувствовал себя нехорошо, когда отдыхал в ресторане на Тверской улице в Москве.
Футбол
Черчесов прокомментировал крупное поражение сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Бельгии в матче квалификации Евро-2020 заявил, что разочарован результатом.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Армия и оружие
Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету
В Индии провели испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-2», которая способна нести ядерный боезаряд.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
На Украине похитили главу банка
В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.
Политика
СМИ узнали о подготовке Украины к возвращению захваченных кораблей
Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ.
Политика
Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения американских СМИ в том, что Москва использует русскую культуру как инструмент влияния.
Транспорт
В России предложили поднять цены на шипованные шины
Общество
Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Футбол
Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.