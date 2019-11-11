Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

В Ленинградской области частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом телеканалу "360" сообщили в региональном главке МЧС. Инцидент произошел во Всеволожском районе.
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с чего всё началось

Видео: «Летел над коттеджами и двигатель заглох». Очевидец рассказал, как падал частный самолёт под Мяглово

Стали известны обстоятельства аварийной посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленинградской области. Пилот пытался избежать падения на жилые дома, рассказал с его слов очевидец.
47 новостей06:36

Подробнее о событии

Аварийная посадка самолёта под Петербургом попала на видео. Им управлял опытный пилот

Фонтанка.Ру09:05

Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти

Пятый канал08:17

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленобласти

Телеканал 360°07:11

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

ТАСС07:08

В Ленинградской области частный самолет совершил аварийную посадку

РБК07:46

Упал на забор. Появилось видео момента крушения частного самолёта в Ленобласти

Life.ru08:51

Хозяин участка под Мяглово, где упал самолёт: «Пилот обещал забор починить»

47 новостей09:08
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Общество

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
RT на русском 12:29
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
РБК 11:15
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 04:55
Футбол

Черчесов объяснил разгром от Бельгии желанием сыграть в свой футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение команды в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года против Бельгии.
РБК 15:09
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science вчера в 12:14
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский идут первыми на Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России, который проходит в Москве.
Вести.Ru 01:32
Наука

Сильный изгиб помог смягчить многослойный графен

МедиаПоток вчера в 08:02
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 05:24
Шоу-бизнес

Актер Валерий Гаркалин сбежал от пытавшихся ему помочь врачей в Москве

Известный актер Валерий Гаркалин почувствовал себя нехорошо, когда отдыхал в ресторане на Тверской улице в Москве.
Регион online 12:16
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
Футбол

Черчесов прокомментировал крупное поражение сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Бельгии в матче квалификации Евро-2020 заявил, что разочарован результатом.
Свободная Пресса 15:07
Происшествия

Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Армия и оружие

Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету

В Индии провели испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-2», которая способна нести ядерный боезаряд.
REGNUM 14:31
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Автоновости дня 14 ноября в 10:26
Футбол

ФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

ТАСС Спорт 13:59
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Происшествия

На Украине похитили главу банка

В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.
RT на русском 08:15
Политика

СМИ узнали о подготовке Украины к возвращению захваченных кораблей

Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ.
Коммерсантъ 14:30
Политика

Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения американских СМИ в том, что Москва использует русскую культуру как инструмент влияния.
RT на русском 12:38
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

Реальное время вчера в 11:32
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Известия вчера в 19:15
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru вчера в 06:25
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 14 ноября в 08:05
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 14 ноября в 00:14
Футбол

Тренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

ТК Звезда 03:35
Футбол

Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
Матч ТВ 10:57
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