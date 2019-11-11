Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

В Ленинградской области частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом телеканалу "360" сообщили в региональном главке МЧС. Инцидент произошел во Всеволожском районе.
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с чего всё началось

Видео: «Летел над коттеджами и двигатель заглох». Очевидец рассказал, как падал частный самолёт под Мяглово

Стали известны обстоятельства аварийной посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленинградской области. Пилот пытался избежать падения на жилые дома, рассказал с его слов очевидец.
47 новостей06:36

Подробнее о событии

В Ленинградской области частный самолет совершил аварийную посадку

РБК07:46

Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти

Пятый канал08:17

Хозяин участка под Мяглово, где упал самолёт: «Пилот обещал забор починить»

47 новостей09:08

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

ТАСС07:08

Аварийная посадка самолёта под Петербургом попала на видео. Им управлял опытный пилот

Фонтанка.Ру09:05

Упал на забор. Появилось видео момента крушения частного самолёта в Ленобласти

Life.ru08:51

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленобласти

Телеканал 360°07:11
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Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-29К

ТАСС 09:11
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

В инструкциях многих современных автомобилей сказано, что прогревать двигатель зимой нет необходимости, так как электроника машины способна сама решить все проблемы, связанные с простоем.
Дни24 02:01
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Газета.Ru 10:33
Происшествия

Ребенок погиб при пожаре в квартире Москвы

Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
РИАМО 09:49
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Киберспорт

Golden Joystick Awards 2019 наградила Fortnite

Игра Fortnite завоевала титул лучшей киберспортивной дисциплины 2019 года.
Goroday.ru 10:02
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
News.ru 09:23
Космос

The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times)

В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
ИноСМИ вчера в 04:18
Происшествия

Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале

В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Lenta.ru 10:24
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 07:44
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о двух доброкачественных опухолях

Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, рассказав о состоянии здоровья.
Актуальные Новости 05:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
Футбол

Сорокин объяснил, почему именно Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин рассказал, почему именно Санкт-Петербург был выбран как место проведения четырех матчей чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru 08:52
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° 14 ноября в 22:14
Общество

Умер российский поэт Валерий Дударев

Российский поэт, бывший главред журнала «Юность» Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила «Литературная газета».
ТК Звезда 08:56
Транспорт

В России задумали поднять цены на шипованную резину

Lenta.ru вчера в 10:59
Происшествия

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
RT на русском 09:52
Музыка

Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 21:30
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 14 ноября в 00:14
Общество

Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60

Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
RT на русском 09:44
Общество

В Польше найдены теплицы Гитлера

В информационном агентстве Daily Mail сообщили о том, что историкам, изучающим ставку Адольфа Гитлера, лидера Третьего рейха, в Польше, удалось найти руины теплицы фюрера.
Discover24 04:45
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
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