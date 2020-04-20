Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24".

Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая

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