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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Сирии российский БТР протаранил американский

В Сети появилось видео, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил International MaxxPro США вблизи сирийского города Дерик в провинции Хасака. Этому предшествовало преграждение дороги транспорту РФ американской машиной.В источнике
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Газета.Ru

СМИ: солдаты США пострадали в столкновении с российским БТР в Сирии

Газета.Ru15:51
Царьград

Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии «жёсткий прессинг» - видео

Царьград14:04
Avia.pro

«Раздавили как таракана»: российский БТР протаранил американский бронеавтомобиль на огромной скорости и попал на видео

Avia.pro04:44
Lenta.ru

Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео

Lenta.ru12:00
Rusvesna.su

СРОЧНО: Как армия России гоняла военных США в Сирии — репортаж РВ

Rusvesna.su09:44
Piter.tv

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Piter.tv08:36
Российский Диалог

Российский патруль с вертолетом мастерски заблокировал американцев в Сирии: кадры с крыши «Тайфуна»

Российский Диалог12:08

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Финляндия составила карту безопасных с точки зрения коронавируса стран. Зелёный свет дан только 17-ти, Россия — в красной зоне

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL использовало светофорную модель, чтобы наглядно показать безопасные для путешествий страны в период пандемии.
Фонтанка.Ру14:03
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