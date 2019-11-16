Хоккей
iReactorЖесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео
Голевой феерии «Монреаля» предшествовал мощный силовой прием в исполнении российского нападающего Александра Овечкина. После него игрок гостей Джонатан Друэн некоторое время не мог подняться, а затем покинул площадку и до перерыва не появлялся на льду.
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Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть эпизод и разобраться с этим моментом.
— Жорж Ларак, канадский хоккеистRT на русском 06:36
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«Это хоккей, а не балет». Овечкин прокомментировал силовой прием в своем исполнении
Sportbox.RUвчера в 23:55
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