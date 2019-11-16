Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть эпизод и разобраться с этим моментом.

Голевой феерии «Монреаля» предшествовал мощный силовой прием в исполнении российского нападающего Александра Овечкина. После него игрок гостей Джонатан Друэн некоторое время не мог подняться, а затем покинул площадку и до перерыва не появлялся на льду.

Жесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

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