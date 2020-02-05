Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk. По данным телеканала, на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.
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