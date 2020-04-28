Коронавирус

MetaratingsMetaratingsЖиго рассказал, когда «Спартак» возобновит тренировки

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, когда «красно-белые» вернутся к полноценным тренировкам. 17 марта было объявлено о приостановке сезона до 10 апреля, позже запрет на проведение матчей был продлён до 31 мая. В РФС ранее обозначили два сценария возобновления сезона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жиго: игроки «Спартака» должны вернуться к тренировкам в команде 15 мая

РИА Новости10:08

Жиго рассказал, когда «Спартак» может вернуться к тренировкам

RT на русском09:39

Жиго назвал дату, когда «Спартак» планирует возобновить тренировки

Soccer.ru08:58

Жиго сообщил, когда «Спартак» планирует возобновить тренировки

Матч ТВ09:06

Жиго рассказал, когда «Спартак» возобновит тренировки

Metaratings08:59

Футбольный «Спартак» может начать тренировки 15 мая

Вести.Ru08:59

Жиго сообщил, что «Спартак» возобновит тренировки не раньше 15 мая

Спорт-Экспресс09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
28
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»

Экспресс газета 14:36
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
1,2K
Политика

Владимир Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом

«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», – уточнил Дмитрий Песков.
ГТРК Кострома 06:28
3,7K
Общество

Названо число безработных в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
29
Политика

Президент РФ: риски заразиться коронавирусом выходят на верхнюю планку

Виталий Невар / Новый Калининград Президент РФ Владимир Путин предупредил о новом сложном этапе борьбы с коронавирусом в стране.
Новый Калининград.Ru 11:54
132
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
303
Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество

Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома

Sobytiya.news 14:01
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
173
Политика

Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
264
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного

Не секрет, что в Сети еще не утихли страсти после того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в том, что он ведет себя весьма агрессивно и неадекватно.
ГлобалМСК.ру 14:05
13
Общество

Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 14:15
189
Общество

Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля

Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 13:52
1
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
155
Кино

«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве

Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
93
Происшествия

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ 07:00
18
Общество

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
156
Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
503
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
1,9K
Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 15:29
6
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
190
Экономика

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
181
Наука

Ураганы заставили ящериц отрастить подушечки пальцев покрупнее

N+1 09:10
Авто

Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 07:31
37
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
250
Шоу-бизнес

Раиса Рязанова впервые рассказала о смерти сына

Скорая приехала через семь минут, но к тому времени актера уже не стало. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Paparazzi.ru 10:43
3
Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
250
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Самюэль Жиго
Французский футболист
Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное