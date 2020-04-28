Коронавирус
MetaratingsЖиго рассказал, когда «Спартак» возобновит тренировки
Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, когда «красно-белые» вернутся к полноценным тренировкам. 17 марта было объявлено о приостановке сезона до 10 апреля, позже запрет на проведение матчей был продлён до 31 мая. В РФС ранее обозначили два сценария возобновления сезона.
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Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»
Экспресс газета 14:36
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Владимир Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», – уточнил Дмитрий Песков.
ГТРК Кострома 06:28
Общество
Названо число безработных в России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
Политика
Президент РФ: риски заразиться коронавирусом выходят на верхнюю планку
Виталий Невар / Новый Калининград Президент РФ Владимир Путин предупредил о новом сложном этапе борьбы с коронавирусом в стране.
Новый Калининград.Ru 11:54
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
Sobytiya.news 14:01
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного
Не секрет, что в Сети еще не утихли страсти после того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в том, что он ведет себя весьма агрессивно и неадекватно.
ГлобалМСК.ру 14:05
Общество
Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 14:15
Общество
Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля
Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 13:52
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия
В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ 07:00
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 15:29
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Авто
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 07:31
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Шоу-бизнес
Раиса Рязанова впервые рассказала о смерти сына
Скорая приехала через семь минут, но к тому времени актера уже не стало. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Paparazzi.ru 10:43
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06