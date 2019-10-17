По итогам третьего квартала 2019 года объем предложения апартаментов в Москве вырос на 11,5 процента. Об этом говорится в материале инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Космос Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.

Экономика Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.

Фигурное катание Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при» Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.

Армия и оружие Сенаторы США продолжат работу над санкциями против Турции Сенаторы США демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм намерены продолжить работу над законопроектом по санкциям против Турции, несмотря на заключенное в четверг соглашение о приостановке операции турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Шоу-бизнес Перенесшей операцию Анастасии Заворотнюк стало лучше Актриса удачно перенесла операцию, поэтому она выписалась из клиники и сейчас находится в реабилитационном центре.

Политика США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.

Авто В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.

Футбол Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды.

Космос Астрономы заявили о высоком давлении на краю Солнечной системы Астрономы заявили, что запущенные несколько десятилетий назад космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" зафиксировали высокое давление на границе Солнечной системы.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Игры Need for Speed Heat: системные требования и взгляд на весь автопарк из 127 автомобилей ЕА опубликовала на странице Need for Speed Heat системные требования гонки, которые оказались достаточно демократичными — впрочем, издатель не указал, для каких параметров они указаны.

Кино «Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.

Экономика Saudi Aramco может объявить об IPO Нефтяная госкомпания Saudi Aramco может официально объявить проведение IPO. Об этом сообщает Financial Times.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Шоу-бизнес Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2» Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.

Авто Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Происшествия Обвиняемый во взрыве в метро Петербурга пожаловался на пытки В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил Аброра Азимова.

Армия и оружие Конгресс США представил резолюцию против вывода войск из Сирии Как сообщает РИА «Новости», в среду Палата представителей конгресса США приняла резолюцию о неодобрении вывода американских войск из северо-восточных провинций Сирии.

Политика Министр энергетики США подал в отставку Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.

Наука Выявлена роль слизи в борьбе с опасными микробами По итогам исследования был сделан вывод, что слизь способствует тому, что бактерии становятся менее опасными, а слизистые оболочки могут работать как антибактериальное средство.