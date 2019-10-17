Недвижимость
Lenta.ruЖилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы
Апартаменты — недвижимость, формально предназначенная для проживания, но юридически имеющая нежилой статус — занимают 22 процента от общей площади всех новостроек столицы (706 тысяч квадратных метров).
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Политика
На Украине задержан Олег Гладковский, подозреваемый в хищениях
На Украине задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях Олег Гладковский, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:40
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Происшествия
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28
Политика
Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
Осужденный в России к 14 годам колонии норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании, сообщил РИА Новости представитель его защиты.
РИА Новости 10:41
Экономика
Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн
В сообщении черногорского Минэкономики сумма заявленного Дерипаской ущерба оценивается в €600 млн.
РБК 10:48
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Происшествия
Ударивший петербуржца менеджер Rammstein объяснил свой поступок
Известия вчера в 08:53
Единоборства
Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром
31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru 03:00
Политика
Глава Каталонии призвал провести новый референдум о независимости
Действующий глава Каталонии Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости от Испании после массовых акций протеста в регионе, 15 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 15 октября в 16:03
Политика
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Общество
Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Происшествия
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27
Происшествия
СК завел дело против министра спорта Ставропольского края
СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова.
Российская газета 10:43
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Политика
Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вечерняя Москва вчера в 06:52
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Общество
Бывший милиционер объяснил массовые увольнения из МВД
Главной причиной массового увольнения российских полицейских в 2018 году стал не страх повышения стажа службы для выхода на пенсию, а общий развал правоохранительной системы.
URA.Ru вчера в 00:20
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Транспорт
ГИБДД намерена заменить дорожные камеры-треноги на новые устройства
Татар-информ вчера в 15:21
Армия и оружие
Асад прокомментировал военную операцию Турции в Сирии
9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:40
Кино
Минкультуры внедрит новую систему прозрачности господдержки кино
Министр культуры Владимир Мединский поделился, что в понедельник, 21 октября, ведомство запустит специальный проект, который задаст новый стандарт прозрачности системы государственной поддержки киноотрасли.
Российская газета 09:55
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Транспорт
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита
Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч.
Известия 09:25