Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruЖилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

Апартаменты — недвижимость, формально предназначенная для проживания, но юридически имеющая нежилой статус — занимают 22 процента от общей площади всех новостроек столицы (706 тысяч квадратных метров).
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Жильё без права прописки заполонило столичный рынок недвижимости

News.ru10:56

Жилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

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5 способов купить квартиру в Москве у города

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За 2019 год объем предложения апартаментов вырос на 11,5% (Москва)

ADVIS.ru08:28

На рынке жилья столицы почти половину занял бизнес-класс

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В Новой Москве стали меньше строить доступного жилья

Строительная Газета15 октября в 09:24
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
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На Украине задержан Олег Гладковский, подозреваемый в хищениях

На Украине задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях Олег Гладковский, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:40
Экономика

Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Происшествия

В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже

В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28
Политика

Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании

Осужденный в России к 14 годам колонии норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании, сообщил РИА Новости представитель его защиты.
РИА Новости 10:41
Экономика

Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн

В сообщении черногорского Минэкономики сумма заявленного Дерипаской ущерба оценивается в €600 млн.
РБК 10:48
Шоу-бизнес

Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»

Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Происшествия

Ударивший петербуржца менеджер Rammstein объяснил свой поступок

Известия вчера в 08:53
Единоборства

Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром

31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru 03:00
Политика

Глава Каталонии призвал провести новый референдум о независимости

Действующий глава Каталонии Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости от Испании после массовых акций протеста в регионе, 15 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 15 октября в 16:03
Политика

Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Общество

Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Происшествия

СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова

Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27
Происшествия

СК завел дело против министра спорта Ставропольского края

СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова.
Российская газета 10:43
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Политика

Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вечерняя Москва вчера в 06:52
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Общество

Бывший милиционер объяснил массовые увольнения из МВД

Главной причиной массового увольнения российских полицейских в 2018 году стал не страх повышения стажа службы для выхода на пенсию, а общий развал правоохранительной системы.
URA.Ru вчера в 00:20
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Транспорт

ГИБДД намерена заменить дорожные камеры-треноги на новые устройства

Татар-информ вчера в 15:21
Армия и оружие

Асад прокомментировал военную операцию Турции в Сирии

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:40
Кино

Минкультуры внедрит новую систему прозрачности господдержки кино

Министр культуры Владимир Мединский поделился, что в понедельник, 21 октября, ведомство запустит специальный проект, который задаст новый стандарт прозрачности системы государственной поддержки киноотрасли.
Российская газета 09:55
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru 06:07
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Транспорт

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита

Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч.
Известия 09:25
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