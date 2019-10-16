Недвижимость
Lenta.ruЖилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы
По итогам третьего квартала 2019 года объем предложения апартаментов в Москве вырос на 11,5 процента. Об этом говорится в материале инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
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На рынке жилья столицы почти половину занял бизнес-класс
Единый ресурс застройщиков16 октября в 10:41
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России.
Lenta.ru 03:52
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Политика
Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку
Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Медиазона вчера в 06:52
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы
С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.
Вечерняя Москва вчера в 12:20
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Технологии
В битве бронзового века участвовали воины со всей Европы
Личные вещи воинов найдены в захоронениях из Центральной Европы, хотя сражения проходили на территории Северной Европы.
Дилетант 16 октября в 10:41
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Газета.Ru 07:37
Общество
Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа
Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.
Газета.Ru 09:23
Футбол
Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Армия и оружие
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Происшествия
Суд смягчил приговор националисту Тесаку
News.ru 10:01
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Экономика
Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд
Издательство «Просвещение», крупнейший игрок на рынке учебной литературы, в 2018 году выпустило 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров.
РБК 08:26
Политика
Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Lenta.ru 04:00
Игры
Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной
Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.
Srnsk вчера в 16:12