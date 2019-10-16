Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruЖилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

По итогам третьего квартала 2019 года объем предложения апартаментов в Москве вырос на 11,5 процента. Об этом говорится в материале инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
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За 2019 год объем предложения апартаментов вырос на 11,5% (Москва)

ADVIS.ruвчера в 08:28

На рынке жилья столицы почти половину занял бизнес-класс

Единый ресурс застройщиков16 октября в 10:41

5 способов купить квартиру в Москве у города

РБКвчера в 03:35

Дайджест новостей: недвижимость

Сергиевские Куранты16 октября в 09:05

Жильё без права прописки заполонило столичный рынок недвижимости

News.ruвчера в 10:56

Жилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

Lenta.ruвчера в 10:03

Большую часть рынка недвижимости в Москве заняли апартаменты

Ореанда-Новостивчера в 17:46
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Футбол

«Барселона» предложила перенести матч с «Реалом» на 18 декабря

Sport24.ru 08:11
Энергетика

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Общество

Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни

Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России.
Lenta.ru 03:52
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Политика

Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку

Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Медиазона вчера в 06:52
Общество

Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм

Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой

На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Авто

Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19
Происшествия

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Кино

«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Политика

Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес

Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте

На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы

С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.
Вечерняя Москва вчера в 12:20
Армия и оружие

The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Технологии

В битве бронзового века участвовали воины со всей Европы

Личные вещи воинов найдены в захоронениях из Центральной Европы, хотя сражения проходили на территории Северной Европы.
Дилетант 16 октября в 10:41
Культура

Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Газета.Ru 07:37
Общество

Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа

Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.
Газета.Ru 09:23
Футбол

Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Армия и оружие

Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Происшествия

Суд смягчил приговор националисту Тесаку

News.ru 10:01
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Экономика

Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд

Издательство «Просвещение», крупнейший игрок на рынке учебной литературы, в 2018 году выпустило 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров.
РБК 08:26
Общество

Власти Москвы не нашли радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды

РБК 09:57
Политика

Сенцов назвал русских и украинцев братьями

Lenta.ru 04:00
Игры

Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной

Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.
Srnsk вчера в 16:12
Как работают Яндекс.Новости?
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