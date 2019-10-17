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Общество У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.

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