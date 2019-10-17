Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruЖилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

По итогам третьего квартала 2019 года объем предложения апартаментов в Москве вырос на 11,5 процента. Об этом говорится в материале инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Жильё без права прописки заполонило столичный рынок недвижимости

News.ru10:56

5 способов купить квартиру в Москве у города

РБК03:35

За 2019 год объем предложения апартаментов вырос на 11,5% (Москва)

ADVIS.ru08:28

В московских новостройках выросло предложение апартаментов

Элитное.РУ06:33

Жилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

Lenta.ru10:03

На рынке жилья столицы почти половину занял бизнес-класс

Единый ресурс застройщиковвчера в 10:41

В Новой Москве стали меньше строить доступного жилья

Строительная Газета15 октября в 09:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 18:43, Вашингтон
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Наука

В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц

SciencePop 15 октября в 01:20
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Экономика

Акционеры «Лукойла» 3 декабря обсудят промежуточные дивиденды

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций.
ТАСС вчера в 07:37
Общество

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Шоу-бизнес

Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»

Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Lenta.ru 16:50
Общество

МЭР предложило выставлять элитные квартиры коррупционеров на торги

Ведомство подготовило законопроект, разрешающий выставлять на торги незадекларированную жилую недвижимость коррупционеров.
Суть событий вчера в 10:52
Армия и оружие

МИД Турции назвал условие завершения операции в Сирии

По итогам встречи Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.
Известия 14:52
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону 15 октября в 15:23
Политика

Президент Трамп предлагает странам ЕС «сепаратные» торговые переговоры

Ряд государств Евросоюза ведет "сепаратные" торговые переговоры с США, чтобы получить освобождение от новых торговых санкций, вводимых Вашингтоном для всех государств европейского экономического альянса в связи с делом о Airbus.
Sputnik Эстония 10:20
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 15:08
Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Общество

Теплая погода придет в Россию в ноябре

Синоптики заявили, что в ноябре в России ожидается теплая погода.
Газета.Ru вчера в 01:38
Политика

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ 18:14
Политика

Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit

Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
Телеканал 360° 12:21
Шоу-бизнес

Актриса Бочкарёва ответила на обвинения в пиаре на наркотиках

Газета Кемерова 17:35
Происшествия

В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 18:15
Происшествия

Обвиняемые в убийстве автомобилистки из Екатеринбурга были арестованы

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной, которую обнаружили мертвой после того, как она отправилась показывать машину потенциальным покупателям и пропала.
Наша версия 06:55
Спорт

Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах

Губернатор Токио Юрико Коикэ негативно отозвалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) провести в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года.
Чемпионат 12:52
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Sport24.ru 15:38
Происшествия

Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Интерфакс 04:03
Политика

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Общество

Кейт Миддлтон посетила мечеть босиком и в национальном костюме

Принц Уильям выбрал строгий классический костюм, в то время как Кейт Миддлтон предстала в национальном костюме шальвар-камиз бирюзового оттенка.
Lisa.ru 14:00
Кино

Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене»

По слухам, Джона Хилл запросил за съёмки в «Бэтмене» порядка $10 миллионов, хотя Роберт Паттинсон получит за роль Тёмного рыцаря в два с лишним раза меньше.
Фильм Про 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное