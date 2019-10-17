Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruЖилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

Средний бюджет покупки апартаментов в Москве составляет 5-10 миллионов рублей.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Покупатели перешли к двухкомнатным лотам

Коммерсантъ FM13:22

Жильё без права прописки заполонило столичный рынок недвижимости

News.ru10:56

Жилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

Lenta.ru10:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 14:05, Ашберн
Армия и оружие

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии

Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майк Пенс.
BFM.ru 13:57
Армия и оружие

Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru 01:56
Общество

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия 12:37
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Шоу-бизнес

Наталия Белохвостикова попала в реанимацию после операции на сердце

StarHit.ru вчера в 09:30
Политика

Госдума поддержала запрет на выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о возможности временного запрета на выезд за рубеж бывших сотрудников Федеральной службы безопасности, если там им угрожает опасность.
BFM.ru 11:12
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru 09:11
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Политика

Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit

Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Российская газета 13:56
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Происшествия

Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания

Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 11:47
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Политика

США готовят новые санкции против России из-за Сирии

Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Авто

Компания Skoda показала новую Skoda Octavia

Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября, до сих пор была раскрыта только на шпионских снимках, да и то – только в камуфляже.
Автоновости дня 04:20
Наука

Ученые измерили счастье людей по книгам и газетам

Английские ученые проанализировали газеты и книги, выпущенные в период с 1820-х годов по настоящее время, и определили, как изменялся уровень счастья у людей в этот промежуток времени.
Индикатор вчера в 05:01
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru 06:07
Политика

В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7

Ранее Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.
Интерфакс 13:17
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском 13:58
Общество

Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно

Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
Политика

Трамп внёс на утверждение Сената США новую кандидатуру посла в России

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената кандидатуру Джона Салливана на пост посла в Москве.
News.ru 12:53
Происшествия

В Дагестане мужчина в маске и с топором напал на школу

REGNUM 13:36
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное