В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.

с чего всё началось

С другой стороны, одинокие пенсионеры страдают от недостатка средств. Помочь в решении этой проблемы мог бы госфонд по передаче недвижимости одиноких стариков плательщикам ренты в обмен на пожизненное содержание пенсионеров.

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