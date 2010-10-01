Экономика
ИзвестияЖилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
С другой стороны, одинокие пенсионеры страдают от недостатка средств. Помочь в решении этой проблемы мог бы госфонд по передаче недвижимости одиноких стариков плательщикам ренты в обмен на пожизненное содержание пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Киберспорт
Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 12:03
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro
Проектор отличается несколькими режимами наводки резкости, максимальной диагональю выведения изображения 200 дюймов, а также 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает до 1300 ANSI люмен яркости.
Evo-rus.com 07:18
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Футбол
«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах
Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты судейства.
МИР 24 16:01
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Футбол
В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ 13:08
Армия и оружие
ВМФ получит новые подлодки проекта «Ясень-М» в 2027-2028 годах
Строительство займет 6,5 лет, поэтому флот их получит в 2027-2028 годах. Кроме того, подводные лодки вооружат гиперзвуковым оружием.
Би-порт 10:15
Происшествия
Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку
Суд в Алтайском крае вынес приговор по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда в регионе, признав его виновным в получении взятки и приговорив к семи годам колонии строгого режима и 8 млн рублей штрафа, сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 05:30
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Наука
Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
ToDay News Ufa 16:29
Здоровье
Диетолог назвала главные причины ожирения россиян
Россиянам не хватает денег на правильное питание, из-за чего может возникнуть ожирение.
Соловей.Инфо вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Политика
Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения
Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец 19:16
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
Происшествия
185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:27
Политика
Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
РИА Новости 19:23
Общество
Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29