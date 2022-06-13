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Жилье на вторичном рынке России подешевело на рекордные за несколько лет 2,1% в мае

В мае готовые квартиры подешевели на рекордные за несколько лет 2,1% - до 78 тыс. рублей за квадратный метр, сообщила ТАСС заместитель директора федерального агентства недвижимости "Этажи" Татьяна Ахметдинова.
ТАСС
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке России снижается второй месяц подряд.
ТАСС
В данный момент средняя цена такого объекта недвижимости находится на уровне 32,35 миллиона рублей.
Lenta.ru
По данным компании, среди крупных городов России средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости заметнее всего в мае снизилась в Санкт-Петербурге (-0,9%), Новосибирске (-0,8%), Красноярске (-0,6%), Волгограде (-0,2%) и Москве (-0,1%).
ТАСС

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