с чего всё началось

Минэкономразвития предложило продавать апартаменты чиновников, уличенных как в получении, так и даче взяток. Сейчас конфискованную недвижимость разрешается передавать только на социальные и государственные нужды. Подобных случаев становится все больше и у государства копятся такие объекты.

Жилье российских коррупционеров могут выставить на торги

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