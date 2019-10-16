Общество

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЖилье российских коррупционеров могут выставить на торги

Минэкономразвития предложило продавать апартаменты чиновников, уличенных как в получении, так и даче взяток. Сейчас конфискованную недвижимость разрешается передавать только на социальные и государственные нужды. Подобных случаев становится все больше и у государства копятся такие объекты.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале
 проектов нормативных и правовых актов, ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда" и "О приватизации государственного и муниципального имущества".
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