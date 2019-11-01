Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.

с чего всё началось

Если же семья решит продать старое жилье и взять новое в ипотеку, то ей потребуется согласие органов опеки: госслужащие всегда настаивают на выделении доли детям в новой квартире. Выставляемые опекой требования не устраивают банкиров.

Жилье с выделенными детям долями разрешат выставлять на продажу

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