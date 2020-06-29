Экономика
Долгие прудыЖилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля
В нашем городе останутся прежними тарифы на газоснабжение, но только до 1 октября 2020 года. Напомним, в последние недели активно говорили о единой «заморозке» тарифов на ЖКУ по всей России из-за пандемии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Летидор вчера в 05:30
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Интернет
Высокопоставленный руководитель Apple уверен, что компания не доминирует ни на одном рынке
«На самом деле положение Apple не является доминирующим ни на одном рынке, и мы сталкиваемся с сильной конкуренцией во всех категориях — в планшетах, носимых устройствах, настольных компьютерах и ноутбуках, картах, музыке, платежах, обмене сообщениями и многом другом», — считает Мэтрэй.
iXBT.com 12:44
Армия и оружие
Скачок уровня радиации в Европе связали с испытаниями «Буревестника»
Зафиксированный в Северной Европе скачок уровня радиации может быть связан с испытаниями в России крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем.
Суть событий 13:42
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Путин выступил в преддверии голосования, сегодня, 30 июня, с обращением к гражданам принять участие в голосовании, поскольку голос каждого имеет значимость.
CT news 08:55
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Общество
Электронное голосование по поправкам в Конституцию завершилось
В Москве и Нижегородской области завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 13:35
Экономика
Глазьев продолжил крестовый поход против Набиуллиной
Лицом форума стали такие известные экономисты и политики, как Сергей Глазьев и Оксана Дмитриева.
Московский Комсомолец 11:16
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Общество
Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам
Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года.
РБК 11:02
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Футбол
Федор Смолов остался в запасе «Сельты» на матч Ла Лиги с «Мальоркой»
В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" из Виго на выезде сыграет с командой "Мальорка".
Вести.Ru 12:43
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 12 июля
В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз до воскресенья, 12 июля 2020.
Пензенская правда 13:02
Политика
Лукашенко устроил Мединскому экзамен по истории на глазах у Путина
Во вторник, 30 июня, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.
ПолитРоссия 09:55
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Энергетика
Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз
Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из России в США в апреле упал более чем в 12 раз в месячном выражении, до 396 тысяч баррелей, РФ опустилась на 16-е место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго Соединенных Штатов (EIA).
РИА Новости 14:17
Общество
Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
РИА Новости 14:08
Технологии
Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки
Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.
Дни24 05:38
Игры
В Microsoft Store появилась дата релиза игры Crysis Remastered
В онлайн-магазине Microsoft Store появилась информация о дате выхода ремастера Crysis Remastered: 23 июля 2020 года.
МонаВиста 11:58
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Политика
Сенат США хочет выкупить российские С-400 у Турции
РЕН ТВ вчера в 23:30
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Здоровье
Мясников назвал способ снизить риск онкологии
Российский телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск онкологии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:36
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:02
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33