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Интернет Высокопоставленный руководитель Apple уверен, что компания не доминирует ни на одном рынке «На самом деле положение Apple не является доминирующим ни на одном рынке, и мы сталкиваемся с сильной конкуренцией во всех категориях — в планшетах, носимых устройствах, настольных компьютерах и ноутбуках, картах, музыке, платежах, обмене сообщениями и многом другом», — считает Мэтрэй.

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Футбол Федор Смолов остался в запасе «Сельты» на матч Ла Лиги с «Мальоркой» В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" из Виго на выезде сыграет с командой "Мальорка".

Технологии Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 216

Энергетика Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из России в США в апреле упал более чем в 12 раз в месячном выражении, до 396 тысяч баррелей, РФ опустилась на 16-е место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго Соединенных Штатов (EIA).

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Технологии Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.

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