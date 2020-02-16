Экономика

ВедомостиВедомостиЖилищное строительство в России начало снижаться

Уменьшение количества строящихся домов связано с высоким уровнем ввода жилья в 2019 г. – более 43,5 млн кв. м многоквартирных домов, объясняет представитель Дом.РФ.
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с чего всё началось

Жилищное строительство в России начало снижаться

С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%. Таковы данные Единой информационной системы жилищного строительства на портале наш.дом.рф.
Ведомостивчера в 16:06

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Жилищное строительство в России сокращается

Вести.Ru01:07

В РФ начали снижаться объемы текущего строительства жилья

Мой Брянск09:31

Рынок жилья в России обвалился

Lenta.ru08:47

В России начали снижаться объемы текущего строительства жилья

РБК03:40

Жилье в России стали строить медленнее. Так на нас пытаются побольше заработать

Телеканал 360°10:04

В России отмечено снижение жилищного строительства

Накануне.Ruвчера в 21:15

Жилищное строительство в России начало снижаться

Ведомостивчера в 16:06
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Происшествия

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Экономика

Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесен в ГД

Согласно законопроекту, приобретение Правительством РФ обыкновенных акций Сбербанка осуществляется в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния.
The Moscow Post 02:51
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Экономика

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Позитивную динамику к январю прошлого года продемонстрировали обрабатывающие производства - 3,9%. При этом в сырьевом секторе падение производства составило - 0,4%, а в электроэнергетике, обеспечении газом и паром - 4,7%. Последнее можно связать с аномально теплым январем 2020 года.
Российская газета 08:29
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
ТАСС 14 февраля в 19:26
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Единоборства

Тайсон отреагировал на дерзкие слова Уайлдера в свою сторону

Газета.Ru вчера в 07:30
Политика

МИД предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

МИД России предупредил наших соотечественников, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США – в виду имеются правоохранительные органы и спецслужбы.
Национальная служба новостей 06:19
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 09:20
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Политика

Путин назначил нового посла России в Венесуэле

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым российским послом в Венесуэле.
RT на русском 09:58
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новых колесных дисков

В базе федерального института промышленной собственности 17 февраля опубликованы изображения легкосплавных колесных дисков, патентообладателем которых является российский автомобильный завод «АвтоВАЗ».
Известия 09:02
Политика

Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
RT на русском 08:39
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

РБК 05:48
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Общество

В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Газета.Ru 11:14
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 05:24
Космос

НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot

AstroNews.ru 14 февраля в 11:17
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Елена Степаненко запустит новое юмористическое телешоу

iReactor 09:52
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

Ростовский книжный магазин присоединился к всероссийской забастовке

Ростовский книжный магазин «В порядке» присоединился к всероссийской акции протеста, организованной в поддержку осужденных по делу «Сети» (террористическая организация, запрещенная в России, — прим.ред.). Информация об этом опубликована в группе магазина в «Вконтакте».
Блокнот Ростов-на-Дону 09:00
Авто

Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России

Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.
Tvoe-avto.com 11:10
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости 14 февраля в 16:47
Общество

Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия» за выпуск о Скрипалях

Офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» за нарушение правил вещания.
РБК 11:00
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 11:13
Политика

Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии

Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.
Известия 09:26
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