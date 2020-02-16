Экономика

ВедомостиВедомостиЖилищное строительство в России начало снижаться

Уменьшение количества строящихся домов связано с высоким уровнем ввода жилья в 2019 г. – более 43,5 млн кв. м многоквартирных домов, объясняет представитель Дом.РФ.
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с чего всё началось

Жилищное строительство в России начало снижаться

С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%. Таковы данные Единой информационной системы жилищного строительства на портале наш.дом.рф.
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Жилищное строительство в России начало снижаться

Ведомостивчера в 16:06

В России начали снижаться объемы текущего строительства жилья

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Жилищное строительство в России сокращается

Вести.Ru01:07

Рынок жилья в России обвалился

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Накануне.Ruвчера в 21:15

В РФ начали снижаться объемы текущего строительства жилья

Мой Брянск09:31

Застой подорвал жилищное строительство

Инвест-Форсайт07:48
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Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

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США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.
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В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
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В московском банке нашли радиоактивные деньги

В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 08:39
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Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
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News.ru 03:41
Политика

Евросоюз расширил санкции против Сирии

Восемь бизнесменов попали под санкции из-за того, что они являются сторонниками нынешнего режима, который действует в Сирии, говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом в Брюсселе.
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Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
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Власти потребовали регистрировать экокласс всех автомобилей

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За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан

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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
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ФАС определила перечень обязательного к предустановке российского ПО

В число программ для предустановки на смартфоны с 1 июля 2020 года вошли браузеры, картографические сервисы, приложение госуслуг, мессенджеры, соцсети и почтовые клиенты.
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Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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Газпромбанк проконтролирует расходы подрядчиков «Газпрома»

Ежегодно "Газпром" тратит на стройку и ремонт большую часть своей инвестпрограммы — почти по 1 трлн руб. Монополия стала вводить сопровождение еще в 2017 году, заключив договор с Газпромбанком.
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Власти Кузбасса и «РусГидро» решили достраивать Крапивинскую ГЭС

Власти Кемеровской области и компания «РусГидро» договорились о совместном восстановлении Крапивинской ГЭС.
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Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
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Герой Евро-2008 Дмитрий Торбинский объяснил свой переезд в США

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Торбинский назвал причины, по которым решил переехать в Майами после завершения карьеры, сообщает Sports.ru.
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