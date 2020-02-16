Недвижимость
ВедомостиЖилищное строительство в России начало снижаться
Уменьшение количества строящихся домов связано с высоким уровнем ввода жилья в 2019 г. – более 43,5 млн кв. м многоквартирных домов, объясняет представитель Дом.РФ.
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с чего всё началось
С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%. Таковы данные Единой информационной системы жилищного строительства на портале наш.дом.рф.Ведомостивчера в 16:06
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