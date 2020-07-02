с чего всё началось

В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России в четверг, 2 июля.

Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве

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