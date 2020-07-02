Происшествия
ИзвестияЖилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве
В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России в четверг, 2 июля.
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с чего всё началось
Из-за пожара движение по Тверской в сторону области ограничили до одной полосы, сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).Дождь07:31
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Происшествия
На сотрудницу администрации Липецкой области завели уголовное дело
Следственный отдел по Советскому округу Липецка возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы областного управления внутренней политики.
КП - Липецк 08:33
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Как отмечается, впервые информация о том, что в Сирии были задействованы отечественные ОТРК, появилась в декабре 2017 годе.
Discover24 03:34
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
По итогам прошлого года российский рэппер попал в топ Forbes долларовых миллионеров моложе 40 лет.
Evo-rus.com 03:15
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщает ToDay News Ufa, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году.
ToDay News Ufa вчера в 06:08
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
РИА Новости 08:24
Общество
В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27
Фигурное катание
Российских спортсменов-агитаторов заподозрили в корыстном патриотизме
Российская фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением о призыве Олимпийской чемпионки Загитовой не оставаться в стороне от голосования по вопросу внесения поправок в конституцию России.
CT news 08:31
Политика
ЦИК Белоруссии получила документы на регистрацию Лукашенко кандидатом
Центризбирком Белоруссии получил документы на регистрацию кандидатом в президенты действующего лидера страны Александра Лукашенко.
RT на русском 08:20
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В лиге отметили, что разрешение о проведении матча выносит Роспотребнадзор Оренбурга.
CT news 04:12
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Общество
Музеи Москвы вернутся к «доковидной» посещаемости через год
Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов.
Интерфакс 07:50
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал 08:22
Происшествия
После скандала в лицее Вольска директора задержали за взятки
В вольском лицее вскрыты системные нарушения прав детей В Вольске Саратовской области правоохранительные органы получили не менее 16 жалоб на грубые нарушения прав учащихся По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года директор учебного заведения выдвинул в адрес 10 подчиненных требование о передаче ему взяток "за общее покровительство и попустительство по службе".
Четвертая Власть 05:44
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Шрёдер прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 04:25
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента.
РИА Новости 06:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев пожаловался на возраст
Известный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, ставший особо популярным и востребованным после появления на телевидении скандального шоу «Окна», буквально на днях решил обратиться к своим поклонникам в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 03:20
Общество
Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили
Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
Уральский меридиан 06:06
Кино
Вышел ролик с неудачными дублями «Пацанов»
Компания Amazon выпустила ролик в неудачными дублями из первого сезона сериала «Пацаны».
Культуромания 03:52
Авто
Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости вчера в 04:47
Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 126
Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 126.
RT на русском 07:57